В Госдуме назвали возможные сроки дедолларизации

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что России потребуется на дедолларизацию пять–семь лет; при этом необходимо проделать несколько других шагов для инициации процесса.

Дедолларизация займет много времени, в течение которого придется решить массу проблем, сказал Аксаков в интервью ФБА «Экономика сегодня».

«В России создана товарно-сырьевая биржа, где все основные котировки, то есть нефть, газ и прочее, выставляются только в долларах. Поэтому здесь нужно постепенно и очень аккуратно, учитывая интересы продавцов и покупателей, выставлять на первых порах стоимость контрактов в долларах, но давать возможность их оплачивать и в рублях», – сообщил Аксаков.

Весь процесс дедолларизации займет от пяти до семи лет, добавил депутат.

Также Аксаков отметил, что России нужно для начала отработать национальную систему по передаче финансовых субсидий для замены международной системы SWIFT.

Ранее стало известно, что российское правительство не намерено раскрывать план дедолларизации российской экономики.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина призвала переходить с доллара на расчеты в других валютах с учетом экономической логики.