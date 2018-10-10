Озвучена позиция ЦБ по отказу России от доллара

России следует переходить с доллара на расчеты в других валютах с учетом экономической логики, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Когда мы говорим о дедолларизации, речь идет, прежде всего, о том чтобы в международных внешнеторговых расчетах больше переходить на другие валюты, не на доллар. Конечно, это надо делать с учетом экономической логики», – передает ее слова РИА «Новости».

На заседании Госдумы она предложила 10 кандидатов в члены совета директоров Банка России, одобренных президентов. Все они были одобрены депутатами. Среди них новые члены – три человека: зампред ЦБ Руслан Вестеровский, руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

Полномочия еще семи членов совета директоров продлены: это первые зампреды ЦБ Сергей Швецов и Ксения Юдаева, зампреды Дмитрий Скобелкин и Владимир Чистюхин, начальник Главного управления по ЦФО Надежда Иванова, советники Набиуллиной Сергей Игнатьев и Алексей Симановский.

В совете директоров состоит председатель Банка России и еще 14 человек, назначаемых Госдумой на пять лет. Их кандидатуры выносятся председателем ЦБ по согласованию с президентом. Сейчас в совете директоров также находятся первые зампреды Ольга Скоробогатова и Дмитрий Тулин, зампреды Василий Поздышев и Ольга Полякова. Их полномочия пока не оканчиваются.

На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что дедолларизация не затронет интересы простых граждан.