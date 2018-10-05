Силуанов сказал, как дедолларизация скажется на валютных счетах граждан

План правительства по дедолларизации экономики не затронет наличное обращение доллара и не коснется валютных счетов граждан, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Я сразу оговорюсь, что ни в коем случае мы не говорим о ситуации с долларами, которые хранятся на счетах банков», – цитирует РИА «Новости» интервью Силуанова телеканалу «Россия 24».

По его словам, граждане, имеющие валютные счета, должны спокойно реагировать на предложения правительства по расчетам по внешнеторговым контрактам.

«Никто не собирается исключать хождение доллара, никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или какие-то еще. Это политика как была, так и будет сохраняться», – сказал он.

При этом, отметил он, во внешнеторговых расчетах Россия будет заинтересована в использовании национальной валюты.

Ранее в пятницу глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что правительство ведет речь лишь об ограничении использования доллара в расчетах, а полный отказ от американской валюты является утопией.

В четверг агентство Bloomberg сообщало о стремлении мировых лидеров избавиться от доллара.

Ранее Минфин раскрыл детали плана дедолларизации экономики России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как россиян заставят отказаться от доллара.