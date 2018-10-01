Глава ВТБ высказался о полном отказе России от доллара

Полный отказ России от доллара является утопией, речь идет лишь об ограничении его использования в расчетах, заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Российско-индийского бизнес-саммита и деловой миссии Российского экспортного центра в Индии.

Костин заявил, что «нельзя «пугать народ» полным уходом от доллара», так как «это невозможно сделать, это утопически», передает ТАСС.

Он заверил, что «никто доллары в России не будет запрещать, их ограничивать – это абсолютно четкая позиция нашего руководства».

Граждане же могут «спать спокойно, особенно если деньги в банке».

Глава ВТБ отметил, что процесс дедолларизации довольно длительный.

«Еще пять лет назад у нас в расчетах с Индией доля рубля составляла 3%, а сейчас 20%, это при том, что особых усилий не прилагалось. Если сфокусироваться, то мы можем расширить использование в том числе рубля», – сказал Костин.

Он подчеркнул также, что нельзя допускать обвалов рубля. В то же время «более широкое использование рубля и использование российских площадок» даст «больше бизнеса российским банкам», а также повысит «конкурентные условия» и поспособствует «стабилизации нашей валюты в силу того, что спрос на рубли будет более высоким».

Ранее Минфин раскрыл детали плана дедолларизации экономики России. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как россиян заставят отказаться от доллара.