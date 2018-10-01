Минфин раскрыл детали плана дедолларизации экономики России

Подготовленный план дедолларизации предполагает введение некоторых налоговых преференций, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

План внесен в правительство, передает ТАСС со ссылкой на Силуанова.

«В случае использования в расчетах рубля, мы договорились – для экспортеров ускоренный возврат по НДС. Мы договорились о том, что в наших планах постепенная отмена обязательства по возврату экспортной выручки в случае, если расчеты осуществляются в рублях», – сказал он.

По его словам, это должно произойти к 2024 году. Планируется создать «преференциальный режим», направленный на стимулирование участников внешнеэкономической деятельности к использованию национальной валюты.

В среду в правительстве сообщили, что полный отказ от доллара не планируется, прорабатываются варианты снижения зависимости экономики от него.

Во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что процесс дедолларизации будет длительным и сложным.

В Кремле отмечали, что от доллара хотят отказаться некоторые европейские страны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Россия медлит с отказом от доллара.