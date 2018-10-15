Кабмин засекретил план дедолларизации российской экономики

Российские власти не намерены раскрывать план дедолларизации экономики, который будет утвержден правительством, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он подтвердил Reuters, что план будет представлен на рассмотрение главы российского правительства Дмитрия Медведева. На вопрос о том, будет ли после этого план опубликован, Моисеев сказал: «Нет, он (под грифом) ДСП (для служебного пользования)».

Моисеев отметил, что план не предусматривает запрет на хождение доллара в России, но включает ряд мер для стимулирования перевода расчетов во внешней торговле с американской валюты на национальные. План также не предусматривает запрет на выдачу валютных кредитов банками.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что России нужно переходить с доллара на расчеты в других валютах с учетом экономической логики.

В то же время советник президента по экономическим вопросам, академик РАН Сергей Глазьев призвал Россию нанести удар по доллару.