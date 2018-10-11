Глазьев призвал Россию нанести удар по доллару

Главным ответом России на санкции со стороны США должен стать удар по доллару, его центральную роль в эмиссии мировых валют необходимо подорвать, заявил советник президента по экономическим вопросам, академик РАН Сергей Глазьев.

«Ответ на американскую санкционную войну необходимо организовать, прежде всего, на валютно-финансовом направлении. Главный удар следует нанести по источнику финансирования американской глобальной гегемонии, подорвав центральную роль доллара в эмиссии мировых валют», – заявил он в интервью порталу «Экономика сегодня».

Он отметил, что доллар надо делегитимизировать как «валюту страны-агрессора», которая использует его в противоправных целях, в том числе для финансирования военных интервенций и преступлений, террористических организаций и спекулятивных атак.

«Все это предполагает незамедлительное принятие мер по дедолларизации российской экономики, устранению зависимости от доллара во взаимной торговле и совместной инвестиционной деятельности с государствами ЕАЭС, ШОС, БРИКС, вытеснению доллара из Евразии как токсичной валюты», – отметил Глазьев.

По его словам, эти меры обеспечат «защиту валютных резервов и внешних активов России».

Он призвал распродать из золотовалютных резервов (ЗВР) все долговые обязательства США, Канады, Великобритании, ценные бумаги этих стран, номинированные в валютах, а вместо этого привести активы стран ШОС, БРИКС и золота того же объема. Кроме того, он считает, что необходимо «выкупить в ЗВР за счет целевой кредитной эмиссии Банка России валютные активы контролируемых государством банков и корпораций» и прекратить покупку иностранной валюты. Также, считает Глазьев, нужно отменить «бюджетное правило».

Накануне председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что России нужно переходить с доллара на расчеты в других валютах с учетом экономической логики.