«Молодежка ОНФ» восстановила могилы интернированных немцев в Орске

Представители «Молодежки ОНФ» восстановили места захоронения интернированных немцев на старом кладбище в поселке Первомайский города Орск.

Члены команды «Молодежки ОНФ» подняли архивы и установили, что на кладбище поселка Первомайский похоронены не безымянные немецкие военнопленные, как думали местные жители, а интернированные немцы отдельного рабочего батальона №1902, которые в архивных документах значатся гражданами СССР. Как и многие жители поселка Первомайское, они трудились на предприятиях Орска.

Захоронения производились на площади 100 на 100 метров с 1945 по 1949 годы. Это место долгое время пребывало в заброшенном состоянии: старые таблички с номерами могил покосились, а сам участок зарос травой, говорится в сообщении, поступившем в реакцию газеты ВЗГЛЯД.

По архивной схеме захоронения было установлено соответствие номеров могил с фамилиями, именами и отчествами в списках захороненных. При содействии администрации Орска были изготовлены новые именные таблички, которые установили рядом с прежними.

Кроме того, 24 октября у входа на кладбище будет установлен мемориальный камень.

«Наша цель – восстановить историю. Чтобы потомки знали, где похоронены их предки, могли приехать и навестить их могилы. Теперь все будет зависеть от жителей города, которым мы помогли восстановить страницы истории, и теперь граждане, а не только муниципальной власти и коммунальщики, по долгу совести будут ухаживать за могилами предков», – рассказал руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.