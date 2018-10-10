Опознаны все жертвы стрельбы в Керчи

Все погибшие в результате стрельбы и взрыва в колледже в Керчи опознаны, сообщил заместитель главы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

«Все тела 20 погибших опознаны», – сказал Мельгазиев, передает РИА «Новости».

Среди жертв были 15 студентов и пять сотрудников учебного заведения.

Мельгазиев добавил, что власти Керчи пока не публикует список погибших, а появившийся в интернете список жертв опубликовали «нечистые на руку люди», передает ТАСС.

Источник в правительстве Крыма добавил, что списки пострадавших также пока не будут обнародовать по этическим соображениям, поскольку в них есть несовершеннолетние, и родители просили не публиковать их фамилии.

В свою очередь министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что еще 12 человек находятся в состоянии средней тяжести, их готовят к эвакуации из Керчи вместе с пострадавшими в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

«В ближайшее время начнется перевод шести больных в Симферопольский хирургичекий центр, и столько же больных будут переведены в Краснодарский краевой центр им. Очаповского», – уточнила она.

В то же время главврач Керченской городской больницы №1 Марат Еникеев отметил, что «из десяти человек в реанимации тяжелых, которые были крайне тяжелые, три человека пришли в себя... Тем не менее, их состояние (остается) все еще тяжелым, (что) обусловлено травматическим шоком, кровопотерей».

Он сообщил, что их в числе прочих переводят на дальнейшее лечение в Москву.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения на учебное заведение стали 19 человек. Сам стрелок также покончил с собой.