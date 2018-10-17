На Украине раскритиковали Порошенко за политические заявления по трагедии в Керчи

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17 октября, среда  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
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Доллару предрекли пять лет падения

Гуру валютного рынка уверен, что доллар уже начал сдавать свои позиции Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Американскую валюту ждет настоящий обвал по отношению к ключевым валютам – евро и иене. Такой прогноз делает один из гуру валютного рынка Ульф Линдал. И он абсолютно выбивается из ожиданий многих экономистов, которые верят в силу доллара. Почему теория Линдала имеет право на существование и выиграет ли Россия в случае реализации его пророчеств?  Подробности...
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Сможет ли Британия спастись от развала

Выход из Евросоюза может стать самоубийственным не только для правительства Мэй, но и для единства Соединенного КоролевстваФото: KFS/imagebroker.com/Global Look Press
Лондон застрял между выходом из Евросоюза, развалом Соединенного Королевства и сочетанием одного с другим – и уже нет времени на поиски спасительного решения. В среду, 17 октября, в Брюсселе соберутся главы стран ЕС – именно к этой дате планировалось завершить переговоры о Брексите. Но достигнуть соглашения не удалось, и теперь Британии придется выбирать между плохим и очень плохим сценариями. Подробности...
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Созданное маршалом Устиновым охраняет Россию даже сегодня

Маршал Устинов занимался любыми видами техники и вооружений – даже мотоцикламиФото: Евгений Загуляев, Алексей Стужин/фотохроника ТАСС
Сегодня военное ведомство страны и ее оборонная отрасль должны почтить память одного из легендарных военачальников и создателей ВПК Дмитрия Федоровича Устинова, 110-летие которого отмечается 17 октября. Так кем же он был? Кровавым маршалом, бросившим в топку афганской войны десятки тысяч советских солдат и офицеров? Или стратегом, живым олицетворением военно-промышленного комплекса, становлению и развитию которого он посвятил всю свою жизнь? Подробности...
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Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Трагедия в Керчи. Чего ждать дальше?

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Осмысливая этот печальный и – увы – знакомый по обширному предыдущему опыту алгоритм, я вдруг подумала, что трагедии и несчастья определяют нас в не меньшей, а возможно, даже в большей степени, чем радостные события. Подробности...
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Нас пытаются превратить в ацтеков, чтоб было не жалко бомбить

Денис Тукмаков, журналист газеты «Завтра»
Это не просто «изоляция» или «санкции» – плевать бы на них. Это именно расчеловечивание. Объявление нас – всех-всех, таких разных, «советских» и «антисоветских» – вне человеческого закона. Что ответить на это? Подробности...
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Не только новые аэропорты, но и аттракцион для всей страны

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Поколение тридцатилетних kid-adults, которые ментально остались тринадцатилетними бунтарями с задней парты, вдруг вспомнило про Егора Летова и предлагает назвать омский аэропорт Letov. Подробности...
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    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

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    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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          На Украине раскритиковали Порошенко за политические заявления по трагедии в Керчи

          17 октября 2018, 20:17

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Член украинской парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул призвал не делать политику и не спекулировать на трагедии в Керчи; ранее президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования «украинским гражданам».

          «Погибли и пострадали дети. Это горе, дикое человеческое горе. Прошу не делать на этом политику и не спекулировать. Выражаю свои соболезнования», – написал Вилкул в своем Facebook.

          Ранее Порошенко использовал трагедию в Керчи как очередной повод для политического заявления – он назвал пострадавших при стрельбе в керченском колледже «украинскими гражданами».

          Напомним, в среду студент Владислав Росляков устроил стрельбу в колледже и взорвал бомбу. Погибли 19 человек и около 50 были ранены. Тело Рослякова обнаружили на территории учебного заведения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».


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