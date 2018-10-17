На Украине раскритиковали Порошенко за политические заявления по трагедии в Керчи

Член украинской парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул призвал не делать политику и не спекулировать на трагедии в Керчи; ранее президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования «украинским гражданам».

«Погибли и пострадали дети. Это горе, дикое человеческое горе. Прошу не делать на этом политику и не спекулировать. Выражаю свои соболезнования», – написал Вилкул в своем Facebook.

Ранее Порошенко использовал трагедию в Керчи как очередной повод для политического заявления – он назвал пострадавших при стрельбе в керченском колледже «украинскими гражданами».

Напомним, в среду студент Владислав Росляков устроил стрельбу в колледже и взорвал бомбу. Погибли 19 человек и около 50 были ранены. Тело Рослякова обнаружили на территории учебного заведения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».