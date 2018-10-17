Порошенко в связи с трагедией в Керчи выразил соболезнования «украинским гражданам»

Президент Украины Петр Порошенко использовал трагедию в Керчи как очередной повод для политического заявления, назвав пострадавших при стрельбе в колледже «украинскими гражданами».

«Когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило – это трагедия. Выражаю сочувствие украинцам, которые потеряли детей и близких», – написал Порошенко в своем Facebook.

По его словам, в Керчи «случилось ужасное убийство». Президент Украины также подчеркнул, что прокуратура «Автономной республики Крым» возбудила уголовное дело по статье теракт.

В среду в колледже студент Владислав Росляков расстрелял людей, затем взорвал бомбу. Сообщалось, что погибли 19 человек, около 50 ранены. Тело Рослякова было обнаружено в колледже.

Следователи возбудили уголовное дело, которое было переквалифицировано с «теракта» на «убийство».