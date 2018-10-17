В Керчи образовалась очередь из желающих сдать кровь для пострадавших

На станции переливания крови в Керчи образовалась очередь из тех, кто желает сдать свою кровь для пострадавших во время стрельбы и взрыва в политехническом колледже.

После того, как на станции переливания крови сообщили о нехватке крови с отрицательным резус-фактором, в учреждение выстроилась большая очередь из желающих помочь пострадавшим в колледже, пишут «Вести» со ссылкой на керченские СМИ.

На кадрах из видео можно увидеть большое количество людей, которые хотят сдать кровь, и, как ясно из материала, ожидают уже больше часа.

Несмотря на сообщение от правительства Республики Крым о том, что медучреждения уже обеспечены кровью и ее компонентами, очередь продолжает стоять, а количество доноров не сокращается. Заведующая керченским филиалом станции переливания крови Ирина Фадеева сообщила, что несколько медицинских работников продолжат принимать кровь до тех пор, пока есть желающие.

В среду в керченском политехническом колледже студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. В результате погибли 19 человек и около 50 были ранены.

Тело нападавшего нашли на территории учебного заведения. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».