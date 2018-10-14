Украинских ветеранов «АТО» поздравили клипом с ополченцами

В Сумской области во время поздравления украинских ветеранов так называемой АТО в Донбассе включили видеоклип, в котором запечатлены ополченцы и их лидеры, а также пленные украинские солдаты, сообщают СМИ.

На торжествах в честь Дня защитника Украины в Конотопе собралось около 500 ветеранов, а также полицейские и действующие военные. Концерт был организован местным управлением культуры, глава которого не смог объяснить случившееся, передает РИА «Новости» со ссылкой на ТСН.

В Доме культуры заявили, что произошел сбой программы. Кроме того, там обвинили в случившемся невнимательных монтажеров.

Полиция и СБУ разбираются в инциденте.