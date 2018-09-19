Здание СБУ украсили изображением «бойца спецназа ФСБ»

В соцсетях указали, что на мурале, украсившем здание Национальной академии Службы безопасности Украины, изображен «боец спецназа ФСБ».

Пресс-служба СБУ сообщила, что глава ведомства Василий Грицак торжественно открыл мурал на здании Национальной академии СБУ под названием «На страже безопасности Украины».

Как пишет блогер Денис Гороховский в Facebook, мурал изображает «украинского казака и современного воина, готовых в любую минуту отражать нападение противника». Однако «на мурале изображен боец спецназа ФСБ, реконструированный российско-белорусской страйкбольной командой РОСН».

«В общем, очередная перемога превратилась в зраду», – подчеркнул Гороховский.

В комментариях ему возразили, что в основу изображения легла «картина Леси Шиденко», написанная «около двух лет назад». При этом изображение появилось в журнале для страйкболистов AirsoftMag, по версии комментаторов, в июле 2018 года.

Однако Гороховский «решил еще раз перепроверить первоисточник» и выяснил, что «журнал этот – за июль 2013 года».

Также в комментариях пояснили, что «переврали авторство картины тоже. Это ее дочка Олександра Шиденко рисовала».

Напомним, это не первая подобная оплошность украинцев. Так, Национальное антикоррупционное бюро Украины сопроводило публикацию новости о задержании руководителей Львовского бронетанкового завода фотографией с Уралвагонзавода.