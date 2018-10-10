Проект нового украинского моста скопирован с российской купюры

Президент Украины Петр Порошенко показал премьер-министру Болгарии Бойко Борисову «предпроект» мостового перехода через Дунай, однако на экскизе был изображен Хабаровский мост с купюры номиналом в 5 тыс. рублей.

Журналисты «Таймера» выяснили, что на презентационном стенде на иллюстрации, подписанной как «Ориентировочный вид перспективного участка маршрута Е87 между Украиной (с. Орловка) и Румынией (г. Исакча)», запечатлен знаменитый мост через реку Амур, изображенный на пятитысячной купюре.

Член Академии политических наук России Андрей Кошкин заявил, что этот эпизод стал ярким свидетельством того, что мост через Дунай строить не будут.

«Ведь даже для банальной имитации были бы нужны какие-то чертежи, эскизы. Думаю, максимум, на что их может хватить, – это одолжить или списать деньги под проект и благополучно забыть об этом после завершения предвыборной кампании Петра Порошенко», – сказал эксперт, передает RT.