Порошенко тоже захотел построить большой мост

Президент Украины Петр Порошенко объявил о подготовке документации для строительства моста через Дунай.

«Сегодня у нас есть несколько мест для постройки моста через Дунай, мы начинаем разработку необходимой документации и согласование с нашими румынскими партнерами», – сказал Порошенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство УНН.

Отметим, что в августе 2017 года Порошенко в торжественной обстановке открыл 200-метровый мост через реку Северский Донец в городе Изюм Харьковской области. При этом переправа была не построена, а просто отремонтирована. Эксперты называли мост Порошенко «копией в виде пародии», имея в виду - пародии на Крымский мост.

Ранее Порошенко говорил о претензиях на Крымский мост. Он заявил, что «Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где, (...) живет также большое количество украинцев».