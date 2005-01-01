«Мост Порошенко» выглядит убожеством по сравнению с «мостом Путина»

«В городе Изюм Порошенко даже не построил, а просто отремонтировал старый мост», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Он сравнил, какие объекты, в частности мосты, торжественно открывает российский лидер и какие – его украинский коллега. Кстати, открытый Порошенко мост вел в «зону АТО».

«То, что строит Порошенко, и то, что строит Путин, сравнивать сложно, равно как и сравнивать успехи России и Украины. Россия демонстрирует успехи в обеспечении своей собственной обороноспособности, создает крупные инфраструктурные проекты, составляет протекцию собственному экспорту. А наши в таких случаях, например в Херсоне, выложили огромный трезубец из бутербродов с салом. Делали это по жаре, люди в итоге отравились», – рассказал Скачко.

«Путин открывает самый крупный в Европе мост, а в это время у нас проходит Марш вышиванок, на котором демонстрируется самая большая вышиванка. В харьковском городе Изюм Порошенко даже не построил, а просто отремонтировал старый мост длиной 200 метров», – сравнил собеседник.

В августе 2017 года Порошенко в торжественной обстановке открыл 200-метровый мост через реку Северский Донец в городе Изюм Харьковской области. Но назвать украинского президента «мостостроителем» довольно сложно. Мост далеко не новый, он был спроектирован и возведен еще в 1951 году. Но после распада СССР мост пришел в аварийное состояние. Поспешить с ремонтом и найти на него денег заставило то, что Изюм называют воротами в «зону АТО» – именно по этой трассе снабжаются войска на линии фронта в Донбассе. Иначе говоря, отремонтировать мост Порошенко заставила военная необходимость – его грузоподъемности не хватало для прохода военной техники. А Крымский мост строился Россией в первую очередь для туристов, прибывающих на полуостров.

После того как Порошенко накануне гневно отозвался об открытии Крымского моста, президенту Украины припомнили еще одно «достижение». Глава Крыма Сергей Аксенов упомянул проект строительства в черте Киева Подольско-Воскресенского мостопрохода через Днепр. Проект утвердили еще при Леониде Кравчуке в 1993-м, с тех пор на Украине сменилось четыре президента, но строительство так и не довели до конца.

Если сравнить открытие этих двух мостов, получается какая-то копия в виде пародии, считает политолог Скачко. «Она очень точно демонстрирует соотношение между возможностями Украины, которая побирается как попрошайка, и России, которую другие страны пытаются гнобить, но она более-менее успешно сопротивляется. Такая штука выглядит разительно. И это понятно даже многим людям на Украине», – отметил Скачко.