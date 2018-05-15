Ответ Порошенко на открытие Крымского моста высмеяли в интернете

Пользователи сети высмеяли негативную реакцию президента Украины Петра Порошенко на открытие Крымского моста через Керченский пролив.

Журналист Армен Гаспарян нашел то, чем гордится Порошенко в день открытия Крымского моста.

Пока мы радуемся открытию движения по Крымскому мосту, есть свой повод для гордости и на Украине. Порошенко открыл фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки. Это – уровень. Завидуй, Мордор! :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 15 мая 2018 г.

Блогер Олег Красносельцев предложил неожиданную версию происхождения Крымского моста.

А вы знаете, что Крымский мост построил Порошенко за свой счет? После того, как выкопал Черное море. Ничего вы не знаете. Сидите в твиттере трезвые... — Олег Красносельцев (@O_Kras) 15 мая 2018 г.

Пользователь Хрюн Моржов предложил свою версию того, почему мост через Керченский пролив открывает не Порошенко.

Конечно открывать Крымский мост должен был бы Порошенко, но он уже отметил и ему за руль нельзя!

Поэтому он открывает сельпо! — Хрюн Моржов (@HrunMorgov) 15 мая 2018 г.

Пользователь Антон Гудевич предположил, что Крымский мост в будущем понадобится Порошенко, чтобы бежать в Ростов.

«Как так? Построили? Вы же говорили – никогда не построят», – вспомнила Светлана Светличная прошлые заявления украинского президента.

Ранее Порошенко заявил, что Крымский мост понадобится, когда Россия будет покидать полуостров.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.