Порошенко пообещал отразить «агрессию» России на азовском побережье

Президент Украины Петр Порошенко понаблюдал за учениями Вооруженных сил страны на побережье Азовского моря и заявил о «готовности к обороне» от России.

«Проинспектировал комплексное тактическое учение сил по обороне морского побережья. Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове», – написал он в Facebook.

В Донецкой и Запорожской областях Украины проходят трехдневные тактико-специальные учения Военно-морских сил страны во взаимодействии с другими военными формированиями.

Ранее украинские военные также провели военные учения в Азовском море, после чего сразу же заявили о своей обеспокоенности из-за «постоянной милитаризации» водоема.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, зачем Украине нужна база ВМС в Азовском море.