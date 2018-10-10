Киев возмутился милитаризацией Азовского моря и решил провести там стрельбы

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил о намерении Киева внести проект резолюции Генассамблеи ООН по Крыму.

Ельченко продемонстрировал слайд, на котором изображена карта Украины и окрестных территорий, причем Крым – на фоне флага России. На картинке изображено также огромное щупальце осьминога между Крымом и Украиной, военные корабли, солдаты в камуфляже, артиллерия и ПВО.

По его словам, резолюция должна «помешать дальнейшей милитаризации Россией территории Украины и окрестных территорий», передает РИА «Новости».

Украинская сторона недовольна тем, что Россия проводит «в Крыму и вокруг него» военные учения. По версии Киева, это демонстрирует «агрессивную политику России в отношении стран Черноморского бассейна».

Кроме того, Украина обеспокоена «постоянной милитаризацией Азовского моря».

Отметим, что командование ВМС Украины тем временем собралось с 10 по 12 октября проводить практические стрельбы в Азовском море, передает ТАСС.

В четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал проведение крупных военных учений в Азовском море – для этого власти страны собирались закрытьчасть Азовского моря в районе Бердянска и расположенного в Донецкой области поселка Ялта.