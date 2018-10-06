Украина собралась закрыть часть Азовского моря на время учений

По словам украинского журналиста Андрея Клименко, власти Украины собираются закрыть часть Азовского моря в районе Бердянска и расположенного в Донецкой области поселка Ялта на время проведения учебных артиллерийских стрельб ВСУ.

По его сведениям, указанные районы Азовского моря будут закрыты на период с 9 по 12 октября, передает РИА «Новости».

На своей странице в соцсети Facebook Клименко также указал координаты закрытой зоны и точный промежуток времени, в течение которого будут производиться стрельбы.

Напомним, в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал проведение крупных военных учений в Азовском море.