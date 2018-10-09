Украина провела учения на побережье Азовского моря

Вооруженные силы Украины провели учения по отражению высадки морского десанта на побережье Азовского моря, в них участвовала авиация и личный состав госпогранслужбы Украины, сообщил пресс-центр операции объединенных сил Украины.

«По приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева на Приазовье 9 октября проведено тактическое учение по отражению высадки морского десанта противника на побережье», – сообщается в Facebook пресс-центра операции.

В учениях приняли участие авиация, личный состав отряда морской охраны государственной пограничной службы Украины, артиллеристы, сотрудники нацгвардии, танкисты, военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей.

Отмечено, что все эти подразделения привлекаются к противодесантной обороне: авиация, артиллерия и танки занимаются уничтожением десанта при подходе к берегу и при попытках высадиться, а подразделения Нацгвардии и танкового резерва «вытесняют противника в море».

Утверждается, что все подразделения объединенных сил «подтвердили, что способны выполнять задачи по назначению».

Между тем, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские пограничники усилили контроль за акваторией Азовского и Черного морей в связи с морскими военными учениями ВСУ, передает РИА «Новости».

«Рисков никаких нет. Я знаю, что пограничники ответные меры сейчас приняли, в этой ситуации усилен контроль за акваторией Азовского и Черного моря, ничего нашим гражданским судам в этой ситуации не угрожает», – сказал Аксенов.

Он также усомнился, что Украина вообще способна провести масштабные военные учения, так как у нее нет «ни армии, ни флота».

На прошлой неделе власти Крыма предостерегали Украину от провокаций в Азовском море.

В четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал проведение крупных военных учений в Азовском море – для этого власти страны собирались закрыть часть Азовского моря в районе Бердянска и расположенного в Донецкой области поселка Ялта.