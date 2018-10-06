Крым предостерег Киев от провокаций в Азовском море

Предстоящие учения вооруженных сил Украины в Азовском море напоминают «игру в войнушку», заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Он отметил, что украинские власти «способны только на провокации». «Все подразделения Российской Федерации, которые обеспечивают безопасность границ и безопасность на море, настолько ответственны и серьезны, что не допустят серьезных каких-то вещей с украинской стороны», – заявил Фикс РИА «Новости».

Вице-спикер парламента Крыма добавил, что украинские власти проводят учения, чтобы «поиграться» и «показать детям, как у них все хорошо, на их взгляд, проходит».

Напомним, в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал проведение крупных военных учений в Азовском море.

Стало известно, что власти Украины собираются закрыть часть Азовского моря в районе Бердянска и расположенного в Донецкой области поселка Ялта на время проведения учебных артиллерийских стрельб ВСУ.