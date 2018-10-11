Жена Мамаева публично поддержала мужа

Алана Мамаева, жена российского футболиста Павла Мамаева, попавшего в центр скандала из-за устроенных в Москве потасовок, поддержала мужа в соцсети.

Алана Мамаева написала в Instagram, что любит своего мужа, и ей «все равно на общественное мнение».

Публикация от Аlana (@alana_mamaeva) 10 Окт 2018 в 10:58 PDT

Также она посоветовала «оставить при себе» комментарии по этой теме.

При этом ранее сообщалось, что Мамаева подала на развод, так как ей стыдно за поведение мужа. Позже она опровергла эту информацию.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

В среду спортсмены были задержаны. Футбольные клубы, за которые выступают игроки, приняли решение расторгнуть с ними контракты.

В четверг в отношении футболистов возбудили еще одно дело о хулиганстве.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое будущее может ждать Кокорина и Мамаева.