Жена Мамаева опровергла сообщения о разводе

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана опровергла сообщения о желании развестись.

«Я не подавала заявления на развод! Пожалуйста, не нужно писать от моего имени», – написала Алана Мамаева в своем аккаунте в сети Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что Алана Мамаева подала на развод после известия о том, что игрок «Краснодара» вместе с футболистом Александром Кокориным, который выступает за «Зенит», избили чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.