Названа вероятная причина ЧП с самолетом SSJ100 в Якутии

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Якутии из-за внешних факторов; производитель окажет содействие в дальнейшем расследовании инцидента, сообщают «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Из сообщения следует, что «в соответствии с предварительными данными, причинами инцидента стали внешние факторы». Производитель самолета «будет оказывать необходимое содействие в дальнейшем расследовании инцидента», передает РИА «Новости».

В свою очередь источник в комиссии по расследованию инцидента в Якутске сообщил, что возможной причиной инцидента стало неудовлетворительное состояние ВПП, «связанное с ее обледенением», и «несоответствие коэффициентов сцепления на участках ВПП тем значениям, которые были переданы экипажу перед приземлением самолета», передает ТАСС.

Напомним, во вторник самолет SSJ100 выкатился за пределы ВПП. Пострадавших нет. Отмечалось, что причиной инцидента может быть обледенение полосы.

В среду появилось видео с места происшествия, на котором запечатлен лежащий на брюхе самолет.