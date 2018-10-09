У пассажирского самолета сломалось шасси при посадке в Якутске

В аэропорту Якутска у приземлившегося пассажирского самолета сломалось шасси, сообщили в авиадиспетчерской службе.

У самолета авиакомпании «Якутия» произошла «деформация задней стойки шасси». Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, передает ТАСС.

В авиакомпании сообщили, что самолет выкатился за пределы ВПП.

Аэропорт Якутска закрыт, рейсы перенаправлены на запасной аэропорт.

Росавиация позднее подтвердила, что в 21.21 мск самолет Superjet, совершивший рейс по маршруту Улан-Удэ – Якутск, выкатился за пределы ВПП, при этом подломились основные опоры шасси.