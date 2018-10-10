Опубликовано видео неудачной посадки SSJ-100 в Якутске

В Сеть выложили видео с пережившим неудачную посадку самолетом Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Якутске.

Видео появилось на YouTube-канале SakhaDay.

В ролике видно, как на месте происшествия работают пожарные. Самолет лежит на брюхе.

Пресс-секретарь авиакомпании «Якутия» Надежда Томская сообщила, что из-за инцидента три рейса (№588 Санкт-Петербург – Якутск, №474 Москва – Якутск, №478 Москва – Якутск) были направлены на запасной аэродром в поселок Чульман, передает РИА «Новости».

Также «смещено время восьми авиарейсов: из Якутска в Сочи через Москву, а также в Магадан, кроме того, изменилось время авиаполетов внутри республики – в Усть-Неру, Нерюнгри, Нюрбу, Олекминск, Среднеколымск».

Пассажиры, которые ожидают вылетов, оповещены о сложившейся ситуации, им предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Аэропорт Якутск на вылет открыт в 10.30, выпуск воздушных судов на прилет будет осуществляться после завершения работ по эвакуации самолета со взлетно-посадочной полосы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело «о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте» по факту происшествия с самолетом SSJ-100, передает ТАСС.

Напомним, во вторник в 21.21 мск в аэропорту Якутска самолет авиакомпании «Якутия», прилетевший из Улан-Удэ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления. В результате инцидента подломились основные опоры шасси.

На борту SSJ-100 находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. Представители Росавиации сообщили, что пострадавших нет, однако, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились четыре человека.