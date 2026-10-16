Никифоров: Группировка «Север» освободила более 3 тыс. кв. км территории

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом командующий доложил президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

«За время создания полосы безопасности мы овладели более 3 тыс. квадратных километров. При этом в 2026 году 2 тыс. квадратных километров взяли под наш контроль», – сказал Никифоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Евгений Никифоров заявил о расширении группировкой «Север» зоны безопасности.

Президент Владимир Путин исключил создание зоны безопасности из тем возможных переговоров с Украиной.

В среду российские войска развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.