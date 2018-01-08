В ЕС собрались убеждать Иран в необходимости разрешить протесты

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что договорился с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини на следующей неделе пригласить в Евросоюз главу МИД Ирана Джавада Зарифа для обсуждения проходящих в стране беспорядков, которые на Западе называют акциями протеста.

Габриэль в интервью телеканалу ZDF заявил, что Германия выступает за свободу демонстраций, передает РИА «Новости».

Накануне арабское издание Al-Quds Al-Arabi сообщило, что власти Ирана арестовали бывшего президента республики 61-летнего Махмуда Ахмадинежада. Однако позднее портал издания Erem news сообщил, что адвокат Ахмадинежада Адель Хайдари опроверг информацию о его аресте.

Напомним, 28 декабря в Иране начались акции протеста, в ряде городов произошли столкновения, погибли 20 человек. В Тегеране заявили, что антиправительственные акции протеста, прошедшие в ряде городов Ирана, были спланированы на встречах представителей ЦРУ США и Саудовской Аравии в Эрбиле (Иракский Курдистан).

Тем временем США инициировали обсуждение ситуации в Иране в СБ ООН, но подверглись критике со стороны России и Китая, Франция также высказалась против.