СМИ: В Иране арестовали экс-президента Махмуда Ахмадинежада

Власти Ирана арестовали бывшего президента этой страны 61-летнего Махмуда Ахмадинежада за поддержку и подстрекательство к уличным протестам, сообщает арабское издание Al-Quds Al-Arabi.

Бывший глава государства в конце декабря посещал город Бушер, где заявил жителям, что находящиеся у власти иранские лидеры не обращают внимания на проблемы простых людей, сообщают «Известия».

Акции протеста из-за роста цен начались в Иране 28 декабря, при этом в ряде городов начались столкновения. В них погибли 20 человек. 3 января власти Ирана объявили об окончании смуты в республике.

США инициировали обсуждение ситуации в Иране в СБ ООН, но подверглись критике со стороны России и Китая, кроме того, высказалась против рассмотрения этого вопроса Франция.