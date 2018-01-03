Ким Чен Ын отдал приказ о начале переговоров с Сеулом

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, сообщает Reuters.

Как ожидается, специальная линия связи будет открыта в среду с 09.30 мск, передает ТАСС.

Южная Корея приветствовала готовность КНДР восстановить линию специальной связи в приграничном Пханмунджоме и возобновить межкорейский диалог, заявил официальный представитель президента Республики Корея, которого цитирует агентство Ренхап.

Представитель Сеула назвал решение Пхеньяна большим прорывом.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что санкции начинают оказывать влияние на Пхеньян. Тем не менее в тот же день постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что КНДР может готовить новое ракетное испытание.