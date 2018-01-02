Трамп увидел пользу в санкциях против КНДР

Президент США Дональд Трамп после того, как Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января, заявил, что санкции начинают оказывать влияние на Пхеньян.

«Санкции и «другие» (виды) давления начинают оказывать большое влияние на КНДР. Солдаты опасно бегут в Южную Корею. «Человек-ракета» теперь впервые хочет поговорит с Южной Кореей. Возможно, это хорошие новости, возможно, нет – мы увидим!» – передает РИА «Новости» пост Трампа в Twitter.

Напомним, 26 декабря 2017 года министерство финансов Соединенных Штатов расширило санкции против КНДР, включив туда двух северокорейских официальных лиц.