США расширили санкции против Северной Кореи

Министерство финансов Соединенных Штатов расширило санкции против КНДР, включив туда двух северокорейских официальных лиц.

В санкционные списки вошли заместитель главы департамента Рабочей партии военной промышленности КНДР Ким Чонг Сик, а также первый вице-председатель департамента при Центральном комитете КНДР Ри Пьонг Чо, передает РИА «Новости».

В американском минфине утверждают, что ведомство, в котором работают эти северокорейские чиновники, «несет ответственность за программы баллистических ракет КНДР». В сообщении минфина США напоминается, что Вашингтон ввел санкции против этого департамента еще в 2010 году.

Ким Чон Сик назван «ключевой фигурой в развитии баллистических программ КНДР, в том числе в усилиях по переводу (ракет) с жидкого на твердое топливо», а Ли Пен Чо, согласно информации американского минфина, играет ключевую роль в разработке программ межконтинентальных баллистических ракет.

Минфин США вводит санкции в отношении руководителей баллистических программ КНДР «в рамках кампании по оказанию максимального давления с целью изоляции Пхеньяна и полной денуклеаризации Корейского полуострова», заявил глава американского ведомства Стивен Мнучин.

Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, во время которого призвал Вашингтон не взвинчивать напряженность вокруг КНДР.