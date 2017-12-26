Лавров призвал Тиллерсона не взвинчивать напряженность вокруг КНДР

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, обсудив с ним ситуацию вокруг КНДР, Сирии и Украины.

При обсуждении проблемы Корейского полуострова Лавров и Тиллерсон согласились во мнении, что ракетно-ядерные разработки в КНДР нарушают требования Совбеза ООН, сообщается на сайте МИД.

«Лавров, однако, вновь акцентировал недопустимость взвинчивания напряженности вокруг Корейского полуострова агрессивной риторикой Вашингтона в адрес Пхеньяна и наращиванием в регионе военных приготовлений», - говорится в сообщении ведомства.

Также Лавров подчеркнул, что стороны должны переходить от языка санкций к переговорам.

Касаясь ситуации в Сирии, стороны рассмотрели дальнейшие шаги по преодолению конфликта при сохранении территориальной целостности страны. В этом контексте обсуждалось проведение в Сочи Конгресса межсирийского национального диалога, который также простимулирует прямые переговоры между Дамаском и оппозицией в Женеве без каких-либо предварительных условий.

Ситуация на Украине обсуждалась «в контексте выполнения Минских договоренностей».

«Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе Контактной группы и «нормандского формата», - отмечено в сообщении.

Лавров и Тиллерсон договорились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности.

Между тем, накануне Лавров заявил, что Вашингтон недобросовестно трактует договоренности с Россией по Сирии. В то же время глава МИД подчеркнул, что нового железного занавеса между Москвой и Вашингтоном нет.