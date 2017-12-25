Лавров заявил об отсутствии нового железного занавеса между Россией и США

Нового железного занавеса между Москвой и Вашингтоном нет, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Не думаю, однако, что термин железный занавес применим к российско-американским отношениям на современном этапе», – заявил Лавров, в то же время отметив наличие проблем в отношениях между двумя странами и немотивированные антироссийские действия со стороны США.

В числе действий США, направленных против России, министр назвал принятие закона о санкциях, ситуацию с российской дипсобственностью, давление на российских дипломатов со стороны ФБР, а также травлю российских СМИ. «И это только часть обширного списка немотивированных антироссийских действий», – отметил Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, в США наступил очередной приступ «маккартизма», от которого американское общество не выработало иммунитета. «Но лично я уверен – как когда-то в США всем надоела и сошла на нет устроенная сенатором Джозефом Маккарти «охота на ведьм», так и в нынешней ситуации наступит отрезвление, а за ним и выздоровление. Хотя время будет потрачено впустую», – добавил Лавров.

Он также отметил, что сроки проведения новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждались.

В начале декабря в МИД посмеялись над попытками США запугать Россию санкциями за якобы нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Дипломаты заметили, что США сами используют запрещенные установки в Румынии.