Лавров: США недобросовестно трактуют часть договоренностей по Сирии

Вашингтон недобросовестно трактует договоренности с Россией по Сирии, а его заверения, будто основной целью является победа над «Исламским государством*», становятся все более расплывчатыми, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Насчет наших западных партнеров в отношении сирийского урегулирования у меня двойственное впечатление. Наш не всегда явный и не всегда публичный диалог с американцами по деэскалации и некоторым другим аспектам военной обстановки в тех регионах, где коалиция соприкасается с сирийскими войсками, которым мы помогаем, показывает, что они в общем-то проявляют стремление действовать прагматично, подтверждают, что Сирия должна оставаться единой, многоконфессиональной, многоэтнической», – заявил министр, передает ТАСС со ссылкой на RT.

По его словам, «первоначальные заявления» госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что единственная цель США в Сирии – это уничтожение ИГ*, «стали более расплывчатыми и стали сопровождаться фразой о том, что полная победа над ИГ будет достигнута тогда, когда в Сирии начнется необратимый политический процесс, а кое-кто добавляет: конечно, в итоге которого Асад должен уйти».

«Поэтому достаточно недобросовестно трактуется то, о чем мы договаривались», - резюмировал глава российского МИД, сравнив сложившуюся ситуацию с лукавыми обещаниями западных коллег о нерасширении НАТО на восток.

Лавров также обратил внимание на эгоистические устремления западных партнеров США в урегулировании сирийского кризиса.

«У западноевропейских коллег очевидно стремление сыграть в свою пользу, взять на себя какие-то лидерские функции и показать, что без них ничего не получится. У нас такого стремления, такого эгоистического подхода нет. Мы выдвинули астанинскую инициативу, и она реально помогла достичь успокоения на земле, она реально помогла отделить от большой части террористов нормальную вооруженную оппозицию и помогла нанести сокрушительный удар по игиловцам на сирийской территории», - сказал министр.

Он также отметил, что антитеррористические задачи не могут использоваться в целях свержения режимов. «Очень тревожат попытки спекулировать на антитеррористических задачах, которые должны быть у всех общими, едиными и без двойных стандартов. Эти задачи не должны использоваться для продвижения своей повестки, в том числе и для смены неугодных режимов», – подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что нового железного занавеса между Москвой и Вашингтоном нет.