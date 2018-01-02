США заподозрили КНДР в подготовке нового ракетного испытания

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НОВОСТЬ ЧАСА:Ким Чен Ын отдал приказ о начале переговоров с Сеулом
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Ожидаемое восстановление экономики в 2017-м сопровождалось рядом сюрпризов
Реальная история Гражданской войны принесена в жертву политике
Оружие будущего сулит смертельные перспективы
«Подсказки» США нацелены на разжигание «персидской весны»
Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов
2017 год в самых популярных публикациях колумнистов ВЗГЛЯДа
Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Подведем уже традиционные итоги уходящего года сквозь призму предпочтений читателей газеты ВЗГЛЯД. В эту подборку включены тексты, которые в каждом из месяцев 2017 года собрали наибольшее количество просмотров на нашем сайте. Подробности...
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Никто не скажет, что произойдет в 2018 году
Антон Крылов, журналист
Главным конфликтом ближайших десятилетий (как и всех прошедших тысячелетий) будет не борьба между Западом и Востоком или Севером и Югом, не противостояние христианства и ислама и даже не спор либералов и консерваторов. Подробности...
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На фронтах Империи. 2017 год глазами военкора
Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Финал этого богатого на военные события года получился крайне интригующим. То, на каком нервозном фоне происходил обмен военнопленными в Донбассе, позволяет сегодня говорить о том, что в следующем году этот фронт еще не раз вспыхнет. Подробности...
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Итоги 2017 года в фотографиях
2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото – президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашистской Германии на СССРПодробности...
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Города мира празднуют Новый год и Рождество
В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре МюнхенаПодробности...
В Москве прошел парад Снегурочек
В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающимПодробности...
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