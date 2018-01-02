США заподозрили КНДР в подготовке нового ракетного испытания

КНДР может готовить новое ракетное испытание, заявила постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

«Мы слышим сообщения о том, что КНДР может готовить очередное ракетное испытание. Надеюсь, что этого не произойдет. Но если это так, мы должны принять еще больше мер в отношении северокорейского режима», – заявила Хейли, слова которой передает РИА «Новости».

Она также подчеркнула, что Соединенные Штаты не воспримут всерьез заявления о межкорейских переговорах, если Пхеньян не откажется от ядерного оружия.

«Мы считаем, что они должны остановить ядерное оружие, и они должны это сделать сейчас. Северная Корея может вести переговоры с кем хочет. Но США не признают это, пока они не откажутся от имеющегося ядерного оружия», – заявила постпред Соединенных Штатов при ООН.

«Мы никогда не признаем КНДР в качестве ядерной державы», – подчеркнула американский дипломат.

Ранее во вторник, после того, как Южная Корея предложила КНДР провести 9 января переговоры на высоком уровне, президент США Дональд Трамп заявил, что санкции начинают оказывать влияние на Пхеньян.