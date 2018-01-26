Автора статьи об отдыхе Порошенко на Мальдивах завалили угрозами

Украинский журналист Михаил Ткач, который участвовал в создании расследования «Мr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента» про отдых президента Петра Порошенко на Мальдивах, заявил об угрозах и давлении.

По словам журналиста, травля идет всю неделю с момента выхода передачи в эфир.

«Мне пытались ломать почту, мессенджеры, присылали фейковые письма с фейковыми платежками, передали слова «по тебе работают», была развернута кампания по дискредитации провластной армией «роботов», – написал Ткач в своем Facebook.

Он также сообщил, что редакция канала так и не получила ответы на вопросы касательно подробностей отдыха Порошенко – например, сколько президент потратил на поездку, или кто летал вместе с ним на Мальдивы.

После появления в соцсетях сообщения Ткача пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган предложила журналисту написать заявление и предоставить доказательства угроз и давления на него.

«Обращаюсь к журналисту программы «Схемы» Михаилу Ткачу с предложением написать заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко в связи с изложенными им фактам в сети Facebook о давлении, которое он связывает с выходом расследования «Мr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента ». Прошу Ткача предоставить все имеющиеся у него факты угроз, фейковых писем и т.п., свидетельствующие о давлении на него как на журналиста», – написала Сарган в своем Facebook.

Она отметила, что Луценко готов зарегистрировать уголовное производство для проведения следственных действий.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал Порошенко за отдых на Мальдивах. 19 января СМИ сообщили, что Порошенко и его семья на Мальдивских островах отдохнула на сумму около 500 тыс. долларов. При этом выезжал на отдых на Мальдивы он по чужим документам.