Первый президент Украины раскритиковал Порошенко за отдых на Мальдивах

Роскошный отдых украинского лидера Петра Порошенко на Мальдивах плохо соотносится с жизнью большинства граждан страны, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Во-первых, есть ли у президента возможность так роскошно отдыхать? Конечно, он очень богатый человек и может себе позволить отдыхать так, как считает нужным. Но не как президент, а как просто богатый человек. Потому что когда речь идет о президенте, то сразу всплывает на поверхность вопрос безопасности», - написал Кравчук в своей колонке на сайте газеты «Новое время».

По мнению Кравчука, президент не является человеком, который принадлежит только себе, и любые «неожиданные ситуации» с ним окажут серьезное влияние на безопасность государства. Кравчук считает, что на Порошенко «много охотников», желающих «укоротить ему жизнь».

Именно поэтому, считает первый президент Украины, Порошенко нельзя было «использовать чартерный самолет без обороны».

Кравчук отметил, что на Порошенко могли повлиять парламентарии, а окружение и СБУ – «пойти на крайние шаги», так как «президент не имеет права так путешествовать».

«И последний вопрос – морально-этический. … Когда страна в войне, а 60% людей побираются, я не думаю, что такой роскошный отдых координируется с жизнью большинства народа», - написал Кравчук.

При этом главным первый президент страны отмечает тот факт, что «Порошенко поступил благородно, потому что использовал свои средства».

19 января СМИ сообщили, что Порошенко и его семья на Мальдивских островах отдохнула на сумму около 500 тыс. долларов. При этом выезжал на отдых на Мальдивы он по чужим документам.