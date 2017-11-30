Украинские СМИ рассказали о лакшери отдыхе Порошенко на Мальдивах

Стоимость отдыха президента Украины Петра Порошенко и его семьи на Мальдивских островах составляет около 500 тыс. долларов, сообщают украинские СМИ.

В ходе расследования журналистов издания zn.ua был сделан вывод о том, что перелет, проживание и другие расходы Порошенко на отдых на Мальдивах обошлись в 500 тыс. долларов.

По сообщению издания, Порошенко летал на отдых на самолете Falcon 7X турецкой компании Setair, что обошлось в 154 тыс. евро.

На Мальдивах Порошенко жил в пятизвездочном отеле Chevan Blanc Randheli под именем Mr. Petro Incognito (Ukraine). Это обошлось отдыхающим в 276 тыс. долларов.

Кроме того, издание сообщает, что президент Украины потратил на активный отдых 18 тыс. 705 долларов и чуть меньше на питание – 18 тыс. 550 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко может иметь отношение к офшорной компании Intraco Management Ltd, которая оплачивала его перелеты после того, как он занял пост лидера государства.