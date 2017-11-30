Порошенко отдохнул на одном из самых дорогих курортов мира под чужим именем

Президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей в январе выезжал на отдых на Мальдивы по чужим документам, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах.

По данным источника, у Порошенко и членов его семьи есть ДОПы – документы оперативного прикрытия. Они были изготовлены на основании письма под грифом «секретно» главы Госохраны Украины Валерия Гелетея в СБУ, в котором утверждалось, что в адрес президента поступают угрозы, пишет «Страна.ua».

На курорте на Мальдивах Порошенко отдыхал под именем Mr Incognito Petro Ukraine. Отпуск президента Украины прошел на одном из самых дорогих курортов в мире – на отдельном острове. Там находились восемь человек взрослых и два ребенка из семьи Порошенко. Цена отдыха – почти 500 тыс. долларов.

На чартере, который доставил Порошенко на Мальдивы, летели люди с такими фамилиями: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко.