Луценко предложил легализовать на Украине оружие

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинская полиция работает эффективнее британских коллег, и предложил легализовать продажу оружия, чтобы снизить уровень преступности в стране.

Луценко заявил, что количество преступлений на Украине сократилось на 15–20%, и отметил, что украинские полицейские якобы работают даже эффективнее сотрудников Скотленд-Ярда.

«Вообще раскрываемости в 98%, как это было в 2000-х годах, быть не может. Сейчас, насколько я знаю, она в районе 75%. А вот в Скотленд-Ярде, я когда-то интересовался, она примерно 40%... Кстати, каждый год с начала АТО у нас количество убийств становится меньше на 10–15%, такой феномен», – заявил Луценко в интервью газете «Сегодня».

Причиной снижения уровня преступности он назвал то, что на Украине «много оружия на руках».

«Преступник больше всего боится вооруженного отпора. Потому я, кстати, являюсь убежденным сторонником легализации огнестрельного короткоствольного оружия для взрослых людей, прошедших необходимую проверку, особенно для тех, у которых есть собственность и необходимость ее защищать», – подчеркнул украинский генпрокурор.