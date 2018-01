На Западе оценили вероятность ядерного конфликта России и НАТО

Гипотетический вооруженный конфликт между НАТО и России может привести к ядерной войне, вероятность которой тем выше, чем больше будет возможное преимущество Североатлантического альянса в обычных вооруженных силах, считает National Interest.

Издание отмечает, что военная доктрина России 2010 года предполагает применение ядерного оружия в ситуациях, которые «ставят под угрозу существование государства как такового». Так, в случае нанесения удара со стороны НАТО по военным объектам внутри России или проникновения сил альянса на российскую территорию Москва, по оценке издания, применит тактическое ядерное оружие, передает РИА «Новости».

При этом источники издания считают, что к наступлению со стороны сил НАТО якобы приведет «агрессия России» против прибалтийских государств.

Более того, по мнению источников, в случае начала вооруженного конфликта российские обычные ВС потерпят поражение ввиду того, что «лишь небольшая их часть хорошо подготовлена и экипирована».

Источники считают, что Россия обладает значительно меньшим арсеналом тактического ядерного оружия по сравнению с Советским Союзом. Так, по их данным, Москва имеет от 1 до 4 тыс. единиц нестратегического ядерного оружия, которое возможно вообще не готово к использованию.

Накануне представители американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists передвинули стрелки символических часов Судного дня, указывающих на угрозу глобальной катастрофы, на полминуты вперед – теперь они показывают 23.58.

Напомним, в проекте новой ядерной доктрины Соединенных Штатов, направленной на утверждение Дональду Трампу, допускается применение ядерного оружия в ответ на кибератаки.