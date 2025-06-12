Более 70 тыс. человек посетили концерт ко Дню России в Москве

МВД: Концерт ко Дню России на Красной площади посетили свыше 70 тыс. человек

Tекст: Елизавета Шишкова

Более 70 тыс. москвичей и гостей столицы посетили праздничный концерт, посвященный Дню России, передает РИА Новости. Мероприятие прошло на Красной площади, где для горожан была организована праздничная программа.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, сотрудники полиции совместно с другими правоохранительными органами обеспечили полную безопасность и охрану общественного порядка.

«В Москве на Красной площади накануне состоялся праздничный концерт, посвященный Дню России. Его посетили более 70 тысяч москвичей и гостей столицы», – заявила Волк.

Правонарушений за время проведения концерта не зафиксировано. Волк подчеркнула, что мероприятие прошло без происшествий благодаря слаженной работе всех служб.

12 июня граждане страны отмечают День России, установленный в память о принятии Декларации о суверенитете. По всем регионам проходят праздничные мероприятия.

Президент Владимир Путин заявил, что День России символизирует более чем тысячелетний путь российского государства.