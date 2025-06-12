В стране начались праздничные мероприятия ко Дню России

Празднование посвящено годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 12 июня 1990 года была подписана Декларация, ознаменовавшая начало нового этапа в истории государства, передает ТАСС.

В это время были утверждены новые государственные символы. В 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление о национальном флаге, заменив красное полотнище с серпом и молотом на триколор. Вначале цвета были белый, лазоревый и алый, а через два года по указу президента Бориса Ельцина установили нынешнее сочетание: белый, синий и красный. Поменялись и пропорции флага: флаг стал менее продолговатым.

Официальной трактовки цветов на флаге не существует. По результатам опросов россияне ассоциируют белый цвет с чистотой, синий – с водой, красный – с силой.

В 1991 году 12 июня был объявлен нерабочим днем решением Съезда народных депутатов РСФСР. В этот же день прошли первые выборы президента России, которые выиграл Борис Ельцин. Окончательный выход РСФСР из состава СССР состоялся 12 декабря 1991 года после ратификации Беловежских соглашений и денонсации Союзного договора.

Статус государственного праздника за 12 июня был закреплен постановлением Верховного Совета РФ в июне 1992 года, а затем внесен в трудовое законодательство как праздничный нерабочий день. В 1993 году Борис Ельцин в телеобращении впервые назвал этот день «Днем независимости России». Официальное название «День России» было утверждено в Трудовом кодексе в 2002 году.

При этом праздник широко отмечается во всех регионах страны. Например, в Саратове праздничная концертная программа « Россия, вперед!» состоится на улице Волжская, у ретро-трамвая «Семен», пишет Saratov24.ru.

В Москве с 12 по 15 июня проходит целая череда различных мероприятий, часть из них приурочена ко Дню России, сообщается на официальном портале столицы. Жители и гости Москвы смогут увидеть исторические реконструкции, послушать лекции, потанцевать, а также принять участие в спортивных состязаниях и мастер-классах.

В Мурманской области запланировано более 150 мероприятий, сообщает «ГТРК Мурман».

В Мурманске у конгресс-отеля «Меридиан» состоятся народные гуляния и праздничный концерт. У областного Дворца культуры имени Кирова пройдет этническая выставка, караоке-шатер. Главным спортивным событием станет забег с флагами в Долине Уюта.

В Тамбове 12 июня отмечается не только День России, но и день города. В областном центре проходят различные праздничные программы, посвященные этим праздникам, пишет OnlineTambov.ru.