Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.0 комментариев
В стране начались праздничные мероприятия ко Дню России
В стране начались праздничные мероприятия ко Дню России
12 июня граждане страны отмечают День России, установленный в память о принятии Декларации о суверенитете. По всем регионам проходят различные праздничные мероприятия.
Празднование посвящено годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 12 июня 1990 года была подписана Декларация, ознаменовавшая начало нового этапа в истории государства, передает ТАСС.
В это время были утверждены новые государственные символы. В 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление о национальном флаге, заменив красное полотнище с серпом и молотом на триколор. Вначале цвета были белый, лазоревый и алый, а через два года по указу президента Бориса Ельцина установили нынешнее сочетание: белый, синий и красный. Поменялись и пропорции флага: флаг стал менее продолговатым.
Официальной трактовки цветов на флаге не существует. По результатам опросов россияне ассоциируют белый цвет с чистотой, синий – с водой, красный – с силой.
В 1991 году 12 июня был объявлен нерабочим днем решением Съезда народных депутатов РСФСР. В этот же день прошли первые выборы президента России, которые выиграл Борис Ельцин. Окончательный выход РСФСР из состава СССР состоялся 12 декабря 1991 года после ратификации Беловежских соглашений и денонсации Союзного договора.
Статус государственного праздника за 12 июня был закреплен постановлением Верховного Совета РФ в июне 1992 года, а затем внесен в трудовое законодательство как праздничный нерабочий день. В 1993 году Борис Ельцин в телеобращении впервые назвал этот день «Днем независимости России». Официальное название «День России» было утверждено в Трудовом кодексе в 2002 году.
При этом праздник широко отмечается во всех регионах страны. Например, в Саратове праздничная концертная программа «Россия, вперед!» состоится на улице Волжская, у ретро-трамвая «Семен», пишет Saratov24.ru.
В Москве с 12 по 15 июня проходит целая череда различных мероприятий, часть из них приурочена ко Дню России, сообщается на официальном портале столицы. Жители и гости Москвы смогут увидеть исторические реконструкции, послушать лекции, потанцевать, а также принять участие в спортивных состязаниях и мастер-классах.
В Мурманской области запланировано более 150 мероприятий, сообщает «ГТРК Мурман».
В Мурманске у конгресс-отеля «Меридиан» состоятся народные гуляния и праздничный концерт. У областного Дворца культуры имени Кирова пройдет этническая выставка, караоке-шатер. Главным спортивным событием станет забег с флагами в Долине Уюта.
В Тамбове 12 июня отмечается не только День России, но и день города. В областном центре проходят различные праздничные программы, посвященные этим праздникам, пишет OnlineTambov.ru.