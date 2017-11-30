СМИ: Пентагон собрался отвечать на кибератаки ядерным оружием

В проекте новой ядерной стратегии США, которая сейчас направлена на одобрение Дональду Трампу, допускается использование ядерного ответа на кибератаки, пишут Дэвид Сангер и Уильям Брод в The New York Times.

«Десятилетиями американские президенты угрожали первыми применить против врагов ядерное оружие лишь в очень небольших и ограниченных случаях, например, в ответ на применение против США биологического оружия. Но новый документ впервые расширяет список, включая в него попытки уничтожить обширную инфраструктуру, например, энергосеть страны или систему связи, которые наиболее уязвимы перед кибероружием», - передает InoPressa текст статьи The New York Times.

Пентагон и Белый дом не стали комментировать изданию эти сведения, но три чиновника правительства США – нынешних и бывших - заявили, что масштабные кибератаки против США в стратегии будут отнесены к разряду иностранной агрессии и причислены к тому, что является основанием для ответа с помощью ядерного оружия.

В то же время источники отмечают, что на кибератаки подразумеваются и другие, «более конвенциональные» варианты ответа.

Экс-советник Барака Обамы по вопросам ядерного оружия Гэри Сеймор сообщил, что проект стратегии повторяет во многом политику прежнего президента США, в том числе и в том, что Вашингтон «в чрезвычайных обстоятельствах рассмотрит использование ядерных вооружений для защиты жизненно важных интересов США».

Однако разница как раз в том, что подразумевается под «чрезвычайными обстоятельствами». Они могут «включать существенные неядерные стратегические атаки», то есть атаки на «гражданское население или инфраструктуру США», а также союзников, партнеров Вашингтона, на их ядерные силы и командование.

При этом явно не говорится, что «сокрушительная кибератака» на США в числе этих обстоятельств, но эксперты называют ее «одним из наиболее эффективных способов без использования ядерного оружия парализовать такие системы, как энергосеть, сети сотовой связи и опорные сети интернета».

Также, указывает издание, в проекте говорится об «особом беспокойстве» в связи с «расширяющимися угрозами в космосе и киберпространстве».

Также в газете «прямо утверждается, что Россия испытывает свою первую автономную ядерную торпеду», которая, считают в США, «управляется в основном искусственным интеллектом» и может быть способна «нанести удар по США», даже если связь с Москвой прервется.

Во введении к докладу министр обороны США Джим Мэттис заявил, что Россия внедряет «военные стратегии и возможности, успех которых опирается на ядерную эскалацию», а также указывает на «вторжение России в Крым» и «ядерные угрозы». Мэттис считает, что Москва «беззастенчиво возвращается к состязанию великих держав».

Отметим, что накануне СМИ сообщили, что Пентагон проталкивает ядерные вооружения нового типа, использование которых должно быть закреплено в новой атомной стратегии США - помимо ядерной боеголовки малой мощности для ракет Trident, речь идет о разработке крылатой ракеты морского базирования на основе «Томагавка».

Между тем, в докладе британского Королевского института международных отношений Chatham House 11 января сообщалось, что атаки хакеров могут привести к применению ядерного оружия.