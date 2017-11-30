Британские ученые заявили об угрозе ядерной войны из-за кибератак

Атаки хакеров могут привести к применению ядерного оружия, сообщается в докладе Королевского института международных отношений Chatham House.

Ученые напоминают, что системы ядерного оружия появились тогда, когда еще не было угрозы кибернападений, говорится в тексте доклада, размещенном на сайте института.

«Существующая сегодня ядерная стратегия часто игнорирует активное применение цифровых технологий в системах ядерного оружия», – сообщается в докладе.

В докладе «Кибербезопасность систем ядерного оружия: угрозы, уязвимости и последствия» также говорится, что страны, владеющие ядерным арсеналом, должны разработать методы снижения рисков хакерских атак для систем командования и управления.

По мнению ученых, уязвимость таких систем для хакеров является реальной угрозой, о которой редко говорят публично.

В мае 2017 года хакерская группа Shadow Brokers, ответственная за похищение шпионских программ АНБ США, анонсировала публикацию данных по ракетным и ядерным проектам России, Китая, КНДР и Ирана.