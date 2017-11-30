WSJ: США разрабатывают новую крылатую ракету морского базирования для сдерживания России и Китая

Пентагон проталкивает ядерные вооружения нового типа, использование которых должно быть закреплено в новой атомной стратегии США, пишет The Wall Street Journal. Помимо уже обсуждавшейся ядерной боеголовки малой мощности для ракет Trident, речь идет о разработке крылатой ракеты морского базирования на основе «Томагавка». Перевооружение объясняют необходимостью защиты от России и Китая.

Пентагон планирует разработать два новых образца ядерного оружия морского базирования, «чтобы реагировать на растущий военный потенциал России и Китая». Об этом говорится в материале, опубликованном накануне The Wall Street Journal. Издание ссылается на «Обзор ядерной политики» министерства обороны США – в этом документе, напомним, Россия называется одной из главных угроз для Соединенных Штатов.

Об одном из новых типов вооружений уже сообщалось ранее. Речь идет о ядерной боеголовке с зарядом малой мощности, предназначенной для ракет подводного базирования Trident D5. Новая боеголовка для «Трайдента» ­имеет малый заряд мощностью 1–2 килотонны. Как напоминает WSJ, бомба, сброшенная на Хиросиму, имела заряд в 15 килотонн, а мощность боеголовок, стоящих на вооружении армии США, – от 100 до 455 килотонн. Вновь разработанные заряды малой мощности могут быть поставлены американской армии примерно через 2 года, полагает Wall Street Journal.

Издание также пишет о второй перспективной разработке – новых крылатых ракетах морского базирования (КРМБ) с использованием ядерных боеприпасов. Ранее появлялись сообщения, что такая ракета в ядерном оснащении может быть создана на основе крылатой ракеты Tomahawk. Таким образом, воссоздается система вооружений, которую Пентагон «свернул» в 2010 году, делает вывод The Wall Street Journal.

Все эти нововведения являются частью новой ядерной стратегии США, которая, как ожидается, будет представлена публике в конце января. Источник WSJ отмечает, что «черновик» стратегии, ранее опубликованный порталом Huffington Post, был отклонен Пентагоном и теперь дорабатывается. Стратегия еще не одобрена президентом Дональдом Трампом, поясняет источник.

По мнению издания, главный вопрос для Пентагона «заключается в том, как реагировать на военную стратегию России и Китая, которые, по мнению американских официальных лиц, играют все более важную роль» в мировом «ядерном клубе».

В Пентагоне утверждают, что, в отличие от США, Россия якобы не стремится к отказу от использования ядерного оружия. «В то время как Соединенные Штаты продолжали сокращать количество и значимость ядерного оружия, другие, в том числе Россия и Китай, двинулись в обратном направлении», ­­– говорится в проекте ядерной стратегии.

При этом WSJ приводит график, из которого следует – США превосходят Россию по всем компонентам ядерной триады: ­межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), подводные лодки с ядерным вооружением (ПЛАРБ), стратегические бомбардировщики. Судя по приведенной таблице, у Соединенных Штатов 400 МБР, у России – 302; у США 240 ядерных боеприпасов на ПЛАРБ, у России – 160; «расклад» по бомбардировщикам с ядерным оснащением – 60 против 55.

Но в Пентагоне в качестве «аргумента» приводят якобы ведущуюся Россией разработку крылатой ракеты наземного базирования в нарушение Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного еще в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. С точки зрения американских стратегов, нынешняя российская военная доктрина якобы «подразумевает угрозу ограниченного задействования ядерного оружия, возможно, даже нанесения ограниченного ядерного удара, для завершения «обычной» войны на условиях, благоприятных для Кремля».

В Пентагоне делают вывод: США требуется «более широкий спектр ядерных возможностей для противодействия своим потенциальным противникам, особенно для нанесения ударов ограниченной мощности».

Планы Пентагона вызывают опасения в том числе у отставных вашингтонских стратегов, отмечает WSJ. По мнению критиков, реализация новой стратегии приведет к тому состоянию, от которого Пентагон якобы хочет уберечь мир – к понижению порога опасности применения ядерного оружия. «Мы должны делать все возможное, чтобы уменьшить риск использования ядерного оружия, а не расширять двусмысленность того, когда мы можем использовать ядерное оружие», – сказал Джон Волфстал, который во времена Барака Обамы отвечал за контроль над вооружениями в президентском Совете по национальной безопасности.