США «защитят» Восточную Европу от России новой ядерной боеголовкой

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Тенденция развития ядерного оружия – уменьшение мощности и одновременно повышение точности. Так российские эксперты прокомментировали намерение США создать новое сравнительно дешевое и компактное «средство атомного сдерживания» России. В каком случае американцы допускают применение этого оружия и чем Россия сможет ответить?
Администрация Дональда Трампа планирует создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности, предназначенную для ракет Trident D5 – баллистических ракет, базирующихся на подводных лодках. Об этом сообщила лондонская The Guardian.
Цель создания такого оружия – «сдерживание России от использования тактических (ядерных) боеголовок в конфликте в Восточной Европе», заявил британской газете бывший старший директор Совета национальной безопасности (СНБ) США Джон Вулфстал. Этот высокопоставленный сотрудник Белого дома времен Барака Обамы уверен: нынешняя администрация планирует «ослабить ограничения на использование ядерного оружия». Таким образом, «любая попытка России или Северной Кореи использовать ядерное оружие приведет к тяжелым для них последствиям», заявил Вулфстал.
По его словам, разработка боеголовок с зарядом малой мощности для «Трайдентов» основывается на убеждении американских военных стратегов: «В любом конфликте на восточном фланге НАТО русские будут использовать тактическое ядерное оружие на раннем этапе, чтобы компенсировать свою относительную слабость в обычных вооружениях». Считается, что «русские будут рассчитывать на нежелание США использовать массивные боеголовки на своем существующем оружии – и это заставит Вашингтон отступить», цитирует Guardian слова Джона Вулфстала.
Белый дом расширяет «ядерные» полномочия
Формальным основанием для создания новой боеголовки должны стать стандартные обвинения в том, что Россия якобы нарушает положения Договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такие обвинения уже не раз звучали из Вашингтона (а в декабре стали поводом для введения новых санкций против России). При этом Штаты «в упор» не видят нарушения ДРСМД в своем решении разместить элементы своей ПРО в Японии. На сей раз России должны «припомнить» якобы начатые испытания крылатой ракеты наземного базирования.
Если источники The Guardian надежны, то следующим этапом слома системы российско-американских договоренностей должна стать новая ядерная доктрина США. Текст этого документа должен быть опубликован уже в конце января.
Источник Guardian сообщил, что в доктрине будет расширен перечень условий, при которых Вашингтон получит право на применение ядерного оружия. Издание называет одно из таких условий. Это «ответ на неядерное нападение, приводящее к массовым жертвам, или на стратегические инфраструктурные, ядерные объекты и пункты управления». Напомним также, что ранее Дональд Трамп говорил о планах увеличить ядерный арсенал США в 10 раз.
Как и во времена холодной войны, ядерное оружие рассматривается в первую очередь как наиболее эффективное средство сдерживания оппонента. «Как мне сказали люди, подготовившие (документ), то, что они пытались сделать – так это послать четкий «сдерживающий сигнал» русским, северокорейцам и китайцам», – заявил Джон Вулфстал. Главный адресат, похоже, очевиден. Вновь назначенный посол США в Москве Джон Хантсман на днях напомнил – 90 процентами мирового ядерного арсенала обладают Соединенные Штаты и Россия.
Восстанавливая паритет в «триадах»
Трехступенчатые ракеты подводного базирования Trident остаются действующей частью американского арсенала. Эти ракеты с максимальной дальностью 11 тыс. км «налегке» (или 7,6 тыс. км с максимальной нагрузкой) базируются на подводных лодках класса «Огайо». Согласно открытым данным, все 14 субмарин, находившихся в 2010-х годах на вооружении флота США, оборудованы «Трайдентами» общим количеством в 288 единиц.
Это серьезный элемент в ядерной триаде США (три типа носителей атомных боезарядов – стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы).
Россия, дабы восстановить паритет в ядерной триаде, принимает на вооружение твердотопливные баллистические ракеты Р-30 «Булава» дальностью до 9,3 тыс. км. Сейчас эти ракеты подводного базирования, напомним, продолжают проходить испытания. База ракет «Булава» – новый российский ракетоносец «Князь Владимир», по оценке экспертов, превосходит возможности американских «Огайо».
Что касается разработки новой боеголовки малой мощности для «Трайдентов», то в отношении этого проекта бывший сотрудник СНБ Джон Вулфстал испытывает скепсис.
«Мы тратим по 5 млрд долларов на каждую подводную лодку, чтобы сделать ее «невидимой», мы размещаем большое количество боеголовок на каждой из этих субмарин, а что хотят сделать они (авторы идеи создания новой боеголовки для «Трайдента»)? Они намерены взять одну ракету, разместить одну небольшую боеголовку и произвести запуск первыми – таким образом подлодка оказывается уязвимой для русской атаки», – заметил Вулфстал. Это решение кажется эксперту «уязвимым с точки зрения военно-морской стратегии».
Российские специалисты, впрочем, видят в планах американцев четкую логику.
Дешевое средство для того, чтобы «сделать Америку великой»
«Это тенденция развития ядерного оружия – уменьшение мощности и одновременно повышение точности», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт «ПИР-Центра» генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. Смысл состоит в том, чтобы наносить небольшие точечные ядерные удары по отдельным конкретным объектам. «Чтобы не было такого, что удар – и нет Москвы. И потом, чем меньше мощность, тем дешевле боезаряд», – резюмировал эксперт.
К тому же они считают, что у них есть диспропорция в тактическом ядерном оружии, отметил Бужинский. Вот и пытаются за счет оснащения «Трайдентов» боеголовками с меньшим зарядом и возврата ядерных крылатых ракет (от которых когда отказались) как-то компенсировать это отставание, пояснил эксперт.
«Они много от чего отказались в свое время, но сейчас у Трампа совершенно другая стратегия – «сделать Америку снова великой», то есть самой сильной, никакого паритета», – указал Бужинский. Поэтому не надо искать тут какие-то другие глубинные причины, отметил эксперт: «Трамп же заявил, что все, что делал Обама – разоружался, сокращал – все это плохо. У него другая политика – восстановить все, нарастить мощь, все, что было сокращено предыдущими администрациями, возродить, так сказать».
Кроме того, дело, конечно же, еще и в деньгах, подчеркнул Бужинский. «ВПК нуждается в новых деньгах, инвестициях, рабочих местах. Вот эта сумма в 1 трлн 300 млрд долларов до 2030 года на модернизацию триады – это довольно впечатляющая сумма», – указал он.
Россия вписывается в тенденцию
При этом Бужинский отметил, что такой шаг американцев не станет нарушением каких-либо договоров в сфере ядерного разоружения. В плане боезарядов мы давно идем по такому же пути, отметил Бужинский. Эксперт указал: «На определенном этапе у СССР был упор на мощь.
У нас были очень мощные, мегатонного класса ракеты. Удар ядерного боеприпаса мегатонного класса – это сотни тысяч, миллионы жертв, разрушения: удар – и нет Нью-Йорка, удар – и нет Калифорнии. Но современная тенденция у России – это также уменьшение заряда и повышение точности».
Мы видим рассуждения о том, что уменьшение зарядов и появление крылатых ядерных ракет может сделать более эффективным сдерживание России в Восточной Европе, констатирует Бужинский.
Эксперт отметил: «Американцы считают, что они могут повоевать в Европе с применением ядерного оружия. Но вся эта их возня с тактическим ядерным оружием не очень мне лично понятна, потому что это глубокое заблуждение США, что они могут где-то применить ядерное оружие на удаленных театрах – в Европе, на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе – а сами будут в шоколаде там сидеть за морями. Эскалация неизбежна, и как только американцы применят любое тактическое ядерное оружие – сразу же получат удар стратегическими ядерными силами по континентальной части. У меня в этом сомнений абсолютно нет. Ограниченная ядерная война, ограниченное применение – все это для непосвященных, детские сказки».
Какие-то дополнительные меры защиты в связи с уменьшением американцами зарядов не нужны. Подойдут те, что уже имеются. Бужинский уверен, что единственный способ защититься от ядерной войны – сделать так, чтобы она не начиналась. «Нельзя тут защититься. Ядерная война – это же совершенно новое явление. Это все теоретические рассуждения про выборочное, ограниченное, деэскалирующее применение – все это хорошо для рассуждений. Но я абсолютно убежден, что если что-то начнется, то это перерастет во всемирную катастрофу, и на этом все закончится», – резюмировал он.
Создание же маломощных ядерных боеприпасов обусловлено пониманием, к каким негативным последствиям может привести применение мощных ядерных боеголовок. Они стремятся минимизировать эти последствия, а также создать возможность применения ракет «Трайдент-2» с высокой точностью стрельбы для поражения заглубленных объектов, которые не могут быть поражены обычными боеприпасами, а ядерными крылатыми могут. Поэтому они создают боеголовки особо малой мощности, которые можно было бы применить при разрушении, скажем, объектов, подземных сооружений той же самой Северной Кореи или по объектам ядерного комплекса Ирана.
Это может быть подготовкой технической базы для того, чтобы выйти из договора РСМД и развернуть ракеты средней дальности типа «Першинг-2», которые обладали бы очень высокой точностью стрельбы и обеспечивали бы уничтожение подземных командных пунктов, то есть наносили обезглавливающий и обезоруживающий удар.
России гоняться за этим совершенно не обязательно, отвечать симметрично нам бессмысленно абсолютно и даже вредно. Нам нужно готовить асимметричный ответ. В случае выхода США из договора РСМД нам надо создать наземную версию ракеты Х-102 (это ракета воздушного базирования с очень большой дальностью стрельбы, данные о ней засекречены). Если ракета Х-101 имеет дальность боя 5,5 тыс. км, то Х-102, которая представляет собой ее ядерную версию, может иметь дальность существенно больше, по моим предположениям, порядка 8 тыс. км. Затем развернуть порядка 600–700 таких ракет в наземном варианте в Центральной Сибири. Это создаст адекватную угрозу США и не выйдет за пределы договора СНВ. Понятно, что разместить 600 крылатых ракет на морских носителях у нас не получится, а вот на земле мы можем, причем сделав их мобильными.
Если договор РСМД американцы не разрывают, то все равно в ответ на развертывание американских ракет «Томагавк» в ядерном варианте надо создавать адекватное количество наших ракет типа «Гранат» (наш аналог «Томагавка в ядерном оснащении) на подводных лодках. Плюс к тому надо провести, по моему твердому убеждению, модернизацию ракеты Х-102 для возможности ее использования с морских носителей и оснастить ею наши атомные ракетные крейсеры и атомные подводные лодки. В частности, подлодки 941 проекта, каждая из которых могла бы нести, по моим оценкам, порядка 100–150 таких ракет. И это не будет нарушением договора РСМД.
Если же американцы будут продолжать путь на эскалацию, то можно будет пойти по пути, который заставит американцев гарантированно сесть за стол переговоров и отказаться от всех своих военных авантюр. Это создание боеприпасов особо большой мощности – порядка 100–150 мегатонн, способных инициировать разрушительные геофизические процессы на территории США. Я называю это «мегаоружием».
Конкретно речь идет об ударе по Йеллоустоуну и по разломам Сан-Андреас, Сан-Хасинто. Такие удары физически уничтожат государство США как территорию и превратят североамериканский континент в непригодное для любой жизни пространство. Кроме того, такие боеголовки позволили бы решить задачу противометеорной обороны. В таком случае они могли бы быть переданы под международное управление на космических носителях.