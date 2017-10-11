США «защитят» Восточную Европу от России новой ядерной боеголовкой

Тенденция развития ядерного оружия – уменьшение мощности и одновременно повышение точности. Так российские эксперты прокомментировали намерение США создать новое сравнительно дешевое и компактное «средство атомного сдерживания» России. В каком случае американцы допускают применение этого оружия и чем Россия сможет ответить?

Администрация Дональда Трампа планирует создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности, предназначенную для ракет Trident D5 – баллистических ракет, базирующихся на подводных лодках. Об этом сообщила лондонская The Guardian.

Цель создания такого оружия – «сдерживание России от использования тактических (ядерных) боеголовок в конфликте в Восточной Европе», заявил британской газете бывший старший директор Совета национальной безопасности (СНБ) США Джон Вулфстал. Этот высокопоставленный сотрудник Белого дома времен Барака Обамы уверен: нынешняя администрация планирует «ослабить ограничения на использование ядерного оружия». Таким образом, «любая попытка России или Северной Кореи использовать ядерное оружие приведет к тяжелым для них последствиям», заявил Вулфстал.

По его словам, разработка боеголовок с зарядом малой мощности для «Трайдентов» основывается на убеждении американских военных стратегов: «В любом конфликте на восточном фланге НАТО русские будут использовать тактическое ядерное оружие на раннем этапе, чтобы компенсировать свою относительную слабость в обычных вооружениях». Считается, что «русские будут рассчитывать на нежелание США использовать массивные боеголовки на своем существующем оружии – и это заставит Вашингтон отступить», цитирует Guardian слова Джона Вулфстала.

Белый дом расширяет «ядерные» полномочия

Формальным основанием для создания новой боеголовки должны стать стандартные обвинения в том, что Россия якобы нарушает положения Договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такие обвинения уже не раз звучали из Вашингтона (а в декабре стали поводом для введения новых санкций против России). При этом Штаты «в упор» не видят нарушения ДРСМД в своем решении разместить элементы своей ПРО в Японии. На сей раз России должны «припомнить» якобы начатые испытания крылатой ракеты наземного базирования.

Если источники The Guardian надежны, то следующим этапом слома системы российско-американских договоренностей должна стать новая ядерная доктрина США. Текст этого документа должен быть опубликован уже в конце января.

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Источник Guardian сообщил, что в доктрине будет расширен перечень условий, при которых Вашингтон получит право на применение ядерного оружия. Издание называет одно из таких условий. Это «ответ на неядерное нападение, приводящее к массовым жертвам, или на стратегические инфраструктурные, ядерные объекты и пункты управления». Напомним также, что ранее Дональд Трамп говорил о планах увеличить ядерный арсенал США в 10 раз.

Как и во времена холодной войны, ядерное оружие рассматривается в первую очередь как наиболее эффективное средство сдерживания оппонента. «Как мне сказали люди, подготовившие (документ), то, что они пытались сделать – так это послать четкий «сдерживающий сигнал» русским, северокорейцам и китайцам», – заявил Джон Вулфстал. Главный адресат, похоже, очевиден. Вновь назначенный посол США в Москве Джон Хантсман на днях напомнил – 90 процентами мирового ядерного арсенала обладают Соединенные Штаты и Россия.

Восстанавливая паритет в «триадах»

Трехступенчатые ракеты подводного базирования Trident остаются действующей частью американского арсенала. Эти ракеты с максимальной дальностью 11 тыс. км «налегке» (или 7,6 тыс. км с максимальной нагрузкой) базируются на подводных лодках класса «Огайо». Согласно открытым данным, все 14 субмарин, находившихся в 2010-х годах на вооружении флота США, оборудованы «Трайдентами» общим количеством в 288 единиц.

Это серьезный элемент в ядерной триаде США (три типа носителей атомных боезарядов – стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы).

Россия, дабы восстановить паритет в ядерной триаде, принимает на вооружение твердотопливные баллистические ракеты Р-30 «Булава» дальностью до 9,3 тыс. км. Сейчас эти ракеты подводного базирования, напомним, продолжают проходить испытания. База ракет «Булава» – новый российский ракетоносец «Князь Владимир», по оценке экспертов, превосходит возможности американских «Огайо».

Что касается разработки новой боеголовки малой мощности для «Трайдентов», то в отношении этого проекта бывший сотрудник СНБ Джон Вулфстал испытывает скепсис.

«Мы тратим по 5 млрд долларов на каждую подводную лодку, чтобы сделать ее «невидимой», мы размещаем большое количество боеголовок на каждой из этих субмарин, а что хотят сделать они (авторы идеи создания новой боеголовки для «Трайдента»)? Они намерены взять одну ракету, разместить одну небольшую боеголовку и произвести запуск первыми – таким образом подлодка оказывается уязвимой для русской атаки», – заметил Вулфстал. Это решение кажется эксперту «уязвимым с точки зрения военно-морской стратегии».

Российские специалисты, впрочем, видят в планах американцев четкую логику.

Дешевое средство для того, чтобы «сделать Америку великой»

«Это тенденция развития ядерного оружия – уменьшение мощности и одновременно повышение точности», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт «ПИР-Центра» генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. Смысл состоит в том, чтобы наносить небольшие точечные ядерные удары по отдельным конкретным объектам. «Чтобы не было такого, что удар – и нет Москвы. И потом, чем меньше мощность, тем дешевле боезаряд», – резюмировал эксперт.

К тому же они считают, что у них есть диспропорция в тактическом ядерном оружии, отметил Бужинский. Вот и пытаются за счет оснащения «Трайдентов» боеголовками с меньшим зарядом и возврата ядерных крылатых ракет (от которых когда отказались) как-то компенсировать это отставание, пояснил эксперт.

«Они много от чего отказались в свое время, но сейчас у Трампа совершенно другая стратегия – «сделать Америку снова великой», то есть самой сильной, никакого паритета», – указал Бужинский. Поэтому не надо искать тут какие-то другие глубинные причины, отметил эксперт: «Трамп же заявил, что все, что делал Обама – разоружался, сокращал – все это плохо. У него другая политика – восстановить все, нарастить мощь, все, что было сокращено предыдущими администрациями, возродить, так сказать».

Кроме того, дело, конечно же, еще и в деньгах, подчеркнул Бужинский. «ВПК нуждается в новых деньгах, инвестициях, рабочих местах. Вот эта сумма в 1 трлн 300 млрд долларов до 2030 года на модернизацию триады – это довольно впечатляющая сумма», – указал он.

Россия вписывается в тенденцию

При этом Бужинский отметил, что такой шаг американцев не станет нарушением каких-либо договоров в сфере ядерного разоружения. В плане боезарядов мы давно идем по такому же пути, отметил Бужинский. Эксперт указал: «На определенном этапе у СССР был упор на мощь.

У нас были очень мощные, мегатонного класса ракеты. Удар ядерного боеприпаса мегатонного класса – это сотни тысяч, миллионы жертв, разрушения: удар – и нет Нью-Йорка, удар – и нет Калифорнии. Но современная тенденция у России – это также уменьшение заряда и повышение точности».

Мы видим рассуждения о том, что уменьшение зарядов и появление крылатых ядерных ракет может сделать более эффективным сдерживание России в Восточной Европе, констатирует Бужинский.

Эксперт отметил: «Американцы считают, что они могут повоевать в Европе с применением ядерного оружия. Но вся эта их возня с тактическим ядерным оружием не очень мне лично понятна, потому что это глубокое заблуждение США, что они могут где-то применить ядерное оружие на удаленных театрах – в Европе, на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе – а сами будут в шоколаде там сидеть за морями. Эскалация неизбежна, и как только американцы применят любое тактическое ядерное оружие – сразу же получат удар стратегическими ядерными силами по континентальной части. У меня в этом сомнений абсолютно нет. Ограниченная ядерная война, ограниченное применение – все это для непосвященных, детские сказки».

Какие-то дополнительные меры защиты в связи с уменьшением американцами зарядов не нужны. Подойдут те, что уже имеются. Бужинский уверен, что единственный способ защититься от ядерной войны – сделать так, чтобы она не начиналась. «Нельзя тут защититься. Ядерная война – это же совершенно новое явление. Это все теоретические рассуждения про выборочное, ограниченное, деэскалирующее применение – все это хорошо для рассуждений. Но я абсолютно убежден, что если что-то начнется, то это перерастет во всемирную катастрофу, и на этом все закончится», – резюмировал он.